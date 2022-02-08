У квітні 2021 року правоохоронці оголосили підозру 5 членам угруповання і трьом їхнім спільникам, а ще 5 осіб оголосили в розшук.

У Харкові поліція затримала двох осіб, які входили до складу організованої злочинної групи і перебували в розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Загалом до складу організованої злочинної групи входило 13 осіб, більшість із яких мали кримінальне минуле та зв’язки у кримінальному середовищі, – йдеться на сайті Нацполіції. – Проведеними заходами вдалося встановити місце знаходження двох розшукуваних. Відтак сьогодні, 8 лютого, оперативники за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення провели заходи для їх затримання на території Холодногірського району Харкова. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою".

5 членів угруповання та ще трьох їхніх спільників вдалося затримали 14 квітня 2021 року. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та управління стратегічних розслідувань у Харківській області Нацполіції провели спецоперацію та затримали п’ятьох учасників злочинного угруповання у центрі Харкова під час отримання коштів.

Ще п’ятьох зловмисників оголосили в розшук.

Злочинна група вимагали від харківського бізнесмена 700 тисяч доларів. Погрожували йому і рідним. Щоб підтвердити свої слова, пошкодили чоловікові авто й залишили на капоті траурні вінки.

Фото: Пресслужба Національної поліції України

Фото: Пресслужба Національної поліції України

У жовтні 2021 року слідчі обласної поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо восьми учасників угруповання, повідомили в поліції. Їм інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Наразі цю справу розглядає суд.

Нагадаємо, 1 лютого в Києві поліція ліквідувала банду, яка викрадала людей і вимагала у них гроші.

В листопаді 2021 року на Херсонщині СБУ "накрила" банду рекетирів, які вимагали у фермера мільйон гривень.

В грудні 2021 року пресслужба СБУ повідомила, що під час багатоетапної спецоперації нейтралізували міжнародне кримінальне угрупування, яке викрадало людей на сході України.