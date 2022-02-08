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ЗСУ почали командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

Навчання триватимуть протягом лютого на всій території країни.

ЗСУ почали командно-штабні навчання "Заметіль-2022"
Фото: mil.gov.ua

Збройні сили України почали командно-штабні навчання "Заметіль-2022" щодо управління угрупуваннями військ під час ведення бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ. Так, протягом минулого року ЗСУ провели майже 5 тисяч заходів бойової підготовки, з них - 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів.

Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. Військові постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації.

"Головною метою КШН «Заметіль-2022» є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі", - зазначили в Міноборони.

Навчання триватимуть протягом лютого у визначених районах на всій території країни.

Нагадаємо, раніше українські військові провели тренування з протитанковими комплексами NLAW.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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