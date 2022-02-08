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ЗСУ в дні російсько-білоруських навчань проведуть тренування з Bayrаktar, Javelin та NLAW

Нині проходять навчання на полігонах. 

ЗСУ в дні російсько-білоруських навчань проведуть тренування з Bayrаktar, Javelin та NLAW
Фото: army.mil

Збройні сили України паралельно із запланованими російсько-білоруськими навчаннями 10-20 лютого проведуть тренування із застосуванням відпрацювання можливостей ударних безпілотників Bayrаktar і протитанкових комплексів Javelin та NLAW.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Інтерфакс-Україна"

"Українські збройні сили теж працюють. І сьогодні у нас також паралельно дзеркально відбуваються вже навчання. Я назву місця, де вони відбуватимуться. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. Це лише полігони. Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де зокрема саме з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і українських Bayrаktar, і українських Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії", – зазначив він. 

Міністр додав, що разом із морським контингентом РФ утримує на тимчасово окупованих територіях України та вздовж кордонів 140 000 своїх військових. 11 із 72 табальйонно-тактичних груп перебувають в Білорусі. 

Нагадаємо, згідно зі супутниковими знімками, перед початком навчань у Білорусі в трьох місцях поблизу з українським кордоном розмістили ракети, реактивні системи залпового вогню і штурмові літаки. 

Українська розвідка оцінює концентрацію російських військ на навчаннях у Білорусі як недостатню для широкомасштабного вторгнення на територію України. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що розгортання сил Росії в Білорусі є найбільшим з часів Холодної війни і налічує близько 30 000 військових.

З 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні. 

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". 

Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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