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З’явилися нові супутникові знімки військової техніки на кордоні Білорусі з Україною

Супутникові знімки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети "Іскандер" і реактивні системи залпового вогню поблизу Єльська.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки території Білорусі, на яких видно скупчення військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

Як свідчать знімки, військові підрозділи, на озброєнні яких є ракети, реактивні системи залпового вогню та штурмові літаки, розгорнуті в Білорусі в трьох місцях поблизу кордону з Україною.

Maxar Technologies 4 лютого отримала зображення військової техніки поблизу Єльська, Речиці та Лунінця. Усі вони розташовані в межах приблизно 50 кілометрів від українського кордону.

Супутникові знімки зафіксували 15 штурмовиків Су-25 і ЗРК С-400 на аеродромі Лунинець, а також ракети "Іскандер" і реактивні системи залпового вогню поблизу Єльська.

Reuters не зміг самостійно підтвердити достовірність знімків.

Міноборони Росії не відреагувало на запит про коментарі. Білоруські військові не відповідали на дзвінки в неділю.

Росія та Білорусь раніше оголосили, що 10-20 лютого проведуть спільні навчання під назвою "Союзна рішучість 2022", спрямовані на тренування для відбиття нападу на південні кордони їхнього альянсу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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