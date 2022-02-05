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У Марокко на п’яту добу врятували 5-річного хлопчика, який упав у 32-метровий колодязь

За ходом рятувальної операції стежила вся країна.

Фото: twitter.com/EkholmErich

У Марокко п'ятирічний хлопчик на ім'я Райян, який живе в селі Ігран на півночі країни, 1 лютого впав у вузький колодязь завглибшки 32 метри. У колодязь вдалося спустити камеру, яка показала, що дитина жива, хоч і постраждала.

Сьогодні, 5 лютого, рятувальники та волонтери дісталися до Райана. Дитина жива, але має поранення голови, повідомляє ВВС.

Рятувальна операція, ускладнена небезпекою сходу ґрунту та безліччю валунів на шляху у копачів, тривала цілу ніч. У п'ятницю ввечері бригада рятувальників та волонтерів заявила, що їй залишається пройти три метри, у суботу вдень залишалося менше за метр.

Незадовго до порятунку глава бригади рятувальників Абдельхаді Тамрані заявив, що за кадрами спущених у колодязь камер було незрозуміло, в якому стані п'ятирічний Райан – він просто лежав на боці. 

Фото: twitter.com/EkholmErich

Фото: twitter.com/EkholmErich

Сумніви в тому, чи дитина жива, супроводжували всю операцію. За кілька годин до порятунку в колодязь опустили кисневу маску, їжу та воду, але незрозуміло, чи Райан зміг ними скористатися.

Операція з порятунку транслювалася у прямому ефірі.

Щоб дістатися хлопчика, рятувальники викопали паралельно колодязю тунель, а потім пробурили триметрову перемичку. Операція тривала з вечора вівторка, 1 лютого.

Паралельний тунель довелося рити через те, що колодязь, у який впала дитина, дуже вузький, а на глибині 28 метрів, де хлопчик застряг, звужується ще більше. Через те, що ґрунт у цьому районі кам'яно-піщаний, рятувальники не ризикнули розширювати отвір колодязя.

На місці операції присутні десятки поліцейських та екстрені служби.

Тисячі людей висловили підтримку хлопчику в соцмережах: хештег #SaveRayan перебуває в топі трендів "Твіттера" в Марокко. Пост із підтримкою Райана виклав відомий алжирський футболіст Ріяд Марез.

Райану та солідарності з ним також був присвячений суботній випуск ток-шоу популярного марокканського ведучого Рашида Аллалі.

Ймовірно, дитина провалилася в колодязь, коли гралася з поруч із ним. Батько Райана розповів місцевим ЗМІ, що кілька годин шукав сина, після чого зрозумів, що він опинився під землею.

Нагадаємо, улітку 2018 року весь світ стежив за порятунком 12 дітей у віці від 11 до 16 років та їхнього тренера, які провалилися в печеру Кхао Луанг у Таїланді. Через зливи в печеру почала різко прибувати вода, у зв'язку з чим група була змушена піти вглиб на чотири кілометри. Так, діти і тренер виявилися відрізаними від входу. Вони перебували там з 23 червня по першу декаду липня.

Рятувальники виводили людей із печери групами, операція тривала три доби. 

Під час рятувальної операції загинув колишній військовий ВМС Таїланду старшина Саман Гунан. Він доставив хлопчикам і їх тренеру балони з киснем, а сам втратив свідомість на зворотному шляху. Гуна витягнув назовні його напарник, однак повернути його до життя не вдалося.

В операції з порятунку дітей, знайдених у тайській печері, також брав участь дайвер з України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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