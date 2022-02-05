Джонсон і Шольц домовились продовжити роботу над санкціями щодо Росії

Сторони наголосили на необхідності донести до Росії чіткий і послідовний сигнал, зокрема у частині наслідків подальшого російського вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Серед іншого сторони обговорили безпекову ситуацію навколо України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Зазначається, що Борис Джонсон поінформував канцлера Шольца про зміст його розмов з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним цього тижня.

"Лідери зійшлися на думці щодо важливості діалогу з Росією. Вони вирішили використовувати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Джонсон і канцлер Шольц підкреслили необхідність союзників донести до Росії чіткий і послідовний сигнал, зокрема у частині наслідків подальшого російського вторгнення в Україну.

Сторони домовилися продовжити співпрацю та з іншими міжнародними партнерами над комплексним пакетом санкцій. Прем'єр-міністр наголосив, що ці санкції мають бути готові негайно набути чинності у разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, американський Конгрес готовий запровадити нові "сильні" обмеження як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.