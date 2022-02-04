Франція оновила карантинні вимоги для в’їзду з України

З 1лютого громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту.

Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду до Франції для громадян України. Про це у Facebook повідомив Консульський підрозділ посольства України у Франції.

Серед іншого, зазначається, що Україна перебуває в класифікаторі країн із захворюваності на COVID-19 у помаранчевій групі.

"Починаючи від 1 лютого 2022 року для в'їзду на територію Франції громадяни України повинні представити в пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту", - йдеться у повідомленні.

При цьому, сертифікат повної вакцинації буде визнаватись при умові, що з часу останньої вакцини не минуло 9 місяців. В іншому разі потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna.

У разі відсутності сертифікату про вакцинацію для в’їзду у Францію, як і раніше, необхідно надати документальні підтвердження нагальної необхідності поїздки до країни, а також - негативний результат антигенного чи ПЛР-тесту та дотриматися 7-денної самоізоляції, зазначають у консульському підрозділі посольства.

Нагадаємо, з 30 січня Німеччина посилила правила в'їзду з України через коронавірус.