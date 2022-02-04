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ЄС виділяє Азербайджану 2 млрд євро фінансової допомоги

Еаразі обговорюються конкретні проєкти.

ЄС виділяє Азербайджану 2 млрд євро фінансової допомоги
Фото: president.gov.ua/

Євросоюз надасть Азербайджану пакет фінансової допомоги у розмірі 2 млрд євро, заявив європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї.

"Є багато чудових інвестиційних проектів, які готові до запуску. Крім того, ми визначили ряд інших напрямків для роботи. Завдяки міжнародним фінансовим установам ми могли б мобілізувати щонайменше 2 мільярди євро інвестицій, щоб перевести економічний розвиток Азербайджану на новий рівень і створити реальні можливості для зростання", - написав Олівер Варгеї за підсумками переговорів із головою азербайджанського зовнішньополітичного відомства Джейхуном Байрамовим.

Варгеї також зазначив, що Азербайджан є надійним партнером ЄС, повідомляє МЗС Азербайджану.

"За його словами, у рамках плану економічних інвестицій, ЄС виділяє Азербайджану фінансовий пакет у розмірі 2 млрд євро і наразі обговорюються конкретні проєкти", - йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану.

Напередодні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в ЄС готові співпрацювати з Катаром та Азербайджаном, якщо Росія вирішить скоротити або припинити постачання газу. 

Раніше видання Financial Times писало, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами газу щодо постачання газу до Європи на випадок можливого вторгнення Росії до України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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