ЄС виділяє Азербайджану 2 млрд євро фінансової допомоги

Євросоюз надасть Азербайджану пакет фінансової допомоги у розмірі 2 млрд євро, заявив європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї.

"Є багато чудових інвестиційних проектів, які готові до запуску. Крім того, ми визначили ряд інших напрямків для роботи. Завдяки міжнародним фінансовим установам ми могли б мобілізувати щонайменше 2 мільярди євро інвестицій, щоб перевести економічний розвиток Азербайджану на новий рівень і створити реальні можливості для зростання", - написав Олівер Варгеї за підсумками переговорів із головою азербайджанського зовнішньополітичного відомства Джейхуном Байрамовим.

There are many great investment projects ready to be launched+we identified a number of others to work on. With international financial institutions we could mobilise at least €2bn of investment to shift 🇦🇿economic development to a next level&bring real growth opportunities. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 4, 2022

Варгеї також зазначив, що Азербайджан є надійним партнером ЄС, повідомляє МЗС Азербайджану.

"За його словами, у рамках плану економічних інвестицій, ЄС виділяє Азербайджану фінансовий пакет у розмірі 2 млрд євро і наразі обговорюються конкретні проєкти", - йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану.

Напередодні голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в ЄС готові співпрацювати з Катаром та Азербайджаном, якщо Росія вирішить скоротити або припинити постачання газу.

Раніше видання Financial Times писало, що США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами газу щодо постачання газу до Європи на випадок можливого вторгнення Росії до України.