У МЗС Росії запевняють, що не шукають привода для вторгнення в Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав маячнею заяву США про те, що Москва збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну і готує фейкові відео з нападом українських військовослужбовців на Донбас, щоб використати це як привід для нападу.

В інтерв'ю газеті "Известия" Лавров заявив, шо західні колеги в сучасних умовах "можуть дивуватися з приводу і без приводу".

"Не мені гадати, чому наші західні колеги можуть у сучасних умовах дивуватися. Вони дивуються з приводу і без приводу, здебільшого без приводу, або з приводу, який вони самі вигадують. Я читав, дивився в інтернеті якісь заяви Держдепартаменту про те, що Росія готує фейкові відео з нібито атакою українських військовослужбовців на Донбас. Таких вигадок іх з кожним днем стає все більше, це очевидно будь-якому досвідченому політологу", - сказав він.

Нагадаємо, низка американських ЗМІ, зокрема Washigton Post і New York Times з посиланням на джерела, написали, що у Москві нібито збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, США передали Україні інформацію про підготовку Росією провокації з відео іще до публікації у ЗМІ.

Іще до публікації цих даних в США не виключали, що РФ може вдатися до так званих операцій fals flag (операція під так званим фальшивим прапором, коли російські солдати без опізнавальних знаків зайшли в Крим).

Раніше країни ООН звинуватили Росію в поширенні фейків про Україну.

Як відомо, влітку 2014 року, у розпал російсько-української війни, на російському "Первом канале" вийшов сюжет про "розіп'ятого хлопчика". У ньому жінка розповідала, як сама бачила страту маленької дитини на центральній площі Слов'янська. Історія виявилася фейком.

Ведуча телеканалу Ірада Зейналова прокоментувала сюжет і заявила про те, що в журналістів "не було й немає доказів описаної у відео історії", однак це – "реальна розповідь реальної жінки". Вибачень за фейковий сюжет не було.

Пізніше актриса з ролика про "розіп'ятого хлопчика" знялася в сюжеті біля обстріляного тролейбуса в Донецьку.

На початку квітня 2021 року російська пропаганда почала розкручувати історію про маленького хлопчика, який загинув від вибуху боєприпасу в селищі Олександрівське, яке знаходиться на околиці Єнакієво (окупована територія). Попри те, що воно знаходиться в 14 кілометрах від лінії фронту, росіяни стверджують, що хлопчик загинув від вибуху снаряду, який скинули з українського коптера. Україна наполягає, що безпілотники так далеко не літають, а дитина загинула від вибуху снаряду, яку знайшла в гаражі.