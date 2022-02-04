Приєднання України до центру НАТО з кібероброни заблокувала Угорщина, – ЗМІ

Приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) заблокувала Угорщина.

Про це пише Європейська правда з посиланням на власні джерела.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про факт блокади.

Україна подала офіційний запит на приєднання до Центру у серпні 2021 року. Процедура схвалення заявки розпочалася в жовтні.

Україна могла б стати членом CCDCOE вже від 1 січня 2022 року, однак за деякий час угорський уряд заявив про блокування нашого вступу.

Згідно з правилами, заявку через деякий час можуть знову переглянути, зокрема з огляду на цьогорічні кібератаки на Україну. Але у разі успіху приєднатися до CCDCOE вдалося б лише у другому півріччі 2022 року, оскільки Рада центру ухвалює рішення про розширення складу учасників лише двічі на рік.

Угорщина наразі публічно не оприлюднила свою позицію з цього приводу.

Варто додати, що Об'єднаний центр, який базується у Таллінні, формально не є структурою Альянсу.

Центр має великий вплив на дії Альянсу у сфері кіберзахисту. Його заснували сім країн, а сьогодні він налічує 20 учасників – 17 членів НАТО та 3 країни-партнери.

Унікальність Центру полягає в тому, що у його складі разом працюють військові, цивільні, представники уряду. Робота центру сфокусована на трьох основних напрямках: дослідження, тренування та навчання.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний у можливості досягнення компромісу між Росією та країнами-членами НАТО щодо так званих гарантій безпеки. Орбан сподівається на підписання угод, які гарантуватимуть безпеку Росії.

Угорщина також вважає недоцільним у нинішній ситуації розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО.