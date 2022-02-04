Хакери атакували нафтові термінали у портах Європи

Експерти сумніваються, що це скоординована атака.

У Європі низка нафтових компаній зазнала хакерської атаки. Про це пише bbc.com.

Серед постраждалих є компанія “Oiltanking” з Німеччини, “SEA-Invest” з Бельгії та “Evos” з Нідерландів.

Загалом постраждали десятки терміналів зі зберіганням та транспортуванням нафти у всьому світу, причому фірми повідомляють, що атаки сталися у вихідні дні.

Видання зазначає, що ІТ-системи всіх трьох компаній вийшли з ладу або були серйозно пошкоджені.

Згідно з інформацією бельгійської прокуратури, кібератака на "SEA-Inves" зачепила, зокрема, найбільший термінал компанії в Атверпені.

Загалом постраждали всі порти "SEA-Invest" у Європі та Африці. Компанія працює над створенням резервної ІТ-системи.

Бельгійцям відомо про кібератаки на інші компанії, але розслідування не встановило, чи існує зв'язок між атаками. Представник "Evos" у Нідерландах повідомив, що атака зачепила термінали у Нідерландах, Бельгії та на Мальті.

В "Oiltanking" повідомили, що компанія була змушена працювати з “обмеженою потужністю”. Інцидент розслідували, відповідно до однієї з версій компанію атакувала програма-вимагач, через яку хакери вимагають викуп.

“Дезінтеграція відбувається через те, що напруга у відносинах між Україною та Росією залишається високою, а занепокоєння через зростання цін на енергоносії зростає”, – зазначає BBC.

Водночас експерти з кібербезпеки сумніваються, що численні інциденти є результатом скоординованих зусиль щодо підриву європейського енергетичного сектора.

“Деякі типи шкідливих програм збирають електронні листи і списки контактів та використовують їх для автоматичного розсилання шкідливих вкладень або посилань, тому компанії із загальними підключеннями можуть іноді зазнавати швидких атак”, – сказав аналітик компанії у сфері кібербезпеки “Emsisoft” Бретт Келлоу.

Ще одним поясненням може бути те, що всі компанії використовують аналогічне програмне забезпечення для операцій, яке могло бути скомпрометоване хакерами.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не змогла стати учасницею Об'єднаного центру передових технологій із кібероборони НАТО, оскільки її не підтримала одна з країн Європейського Союзу, проголосувавши проти цього.

Кібератака на Україну в ніч з 13 на 14 січня була найпотужнішою за останні чотири роки. За результатами засідання РНБО 24 січня повідомили, що постраждали 22 сайти органів державної влади, шести з яких завдали значної шкоди. 70 сайтів вимкнули за вказівкою правоохоронців. Чутлива інформація втрачена не була.