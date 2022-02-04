Ексканцлер Німеччини Шредер може увійти до наглядової ради "Газпрому" замість зятя Назарбаєва

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер, якого вважають другом Володимира Путіна, ймовірно, замінить зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Тимура Кулібаєва в раді директорів російського газового монополіста "Газпром".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що "Газпром"4 лютого повідомив, що на його річних загальних зборах наприкінці червня буде обрано раду директорів, список кандидатів до якої вже затверджено. Шредер – голова комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2"– у списку на заміну Кулібаєва, голови компанії Kazenergy.

Минулого місяця Кулібаєв, який є членом правління "Газпрому" з 2011 року, залишив посаду голови Національної палати підприємців Казахстану "Атамекен" після антиурядових протестів у січні.

Два інших зятя Назарбаєва, Кайрат Шаріпбаєв і Дімаш Досанов, також були звільнені через протести з керівних посад у великих державних енергетичних компаніях QazaqGaz і KazTransOil. Кілька інших родичів Назарбаєва теж втратили керівні посади в Казахстані.

Нагадаємо, Шрьодер був канцлером Німеччини з 1998-го по 2005 рік. Зараз він працює на Росію, підтримує її політику щодо України і виступає з критикою українських посадовців.

З 2017 року Шрьодер очолював раду директорів "Роснефти". У іервні 2020 року його переобрали на цю посаду.

На початку січня посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що виключає можливість того, що колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель може піти працювати на російські державні структури чи російський бізнес.