Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
ГоловнаСвіт

Міністр закордонних справ Німеччини вдруге з початку року прибуде з візитом до Києва

Крім столиці, вона відвідає Запоріжжя та лінію розмежування. 

Міністр закордонних справ Німеччини вдруге з початку року прибуде з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 7-8 лютого перебуватиме з візитом в Україні. Очільниця зовнішньополітичного відомства матиме зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Андреа Зассе на брифінгу, передають RND і Укрінформ. 

Бербок в українській столиці відвідає меморіал жертвам Голодомору та військовий госпіталь. Окрім цього, вона відвідає Запоріжжя та лінію розмежування. 

Зассе додала, що поки не володіє інформацією стосовно дати нових перемовин політичних радників голів країн "Нормандського формату", які планувались на наступний тиждень. 

Нагадаємо, що на 8 лютого також заплановано візит до України президента Франції Еммануеля Макрона. І Франція, і Німеччина є сторонами перемовин у "нормандському форматі", спрямованих на врегулювання російської війни проти України. 

Бербок – представниця нового уряду ФРН – вже відвідувала Україну 17 січня. Наступного дня в Москві вона зустрічалась з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. 

Взаємодія України та Німеччини на тлі стягнення Росією військ до України має певні складнощі, зокрема через те, що ФРН заборонила передачу Україні озброєння. Натомість країна пообіцяла надіслати шоломи для військових та мобільний шпиталь. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також