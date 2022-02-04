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"Без незалежної України не може бути безпечної Польщі" – польський Сенат ухвалив постанову про підтримку ​

"Сьогодні, коли Україна зіткнулася зі смертельною небезпекою – загрозою чергового вторгнення – особливо важливо, щоб влада Республіки Польща надійно підтримала сусідню країну". 

Сенат Польщі одноголосно ухвалив Постанову про підтримку України.

Про це в Twitter повідомив український посол в Республіці Андрій Дещиця. 

У постанові зазначено, що вільна Україна є однією з гарантій безпеки Польщі.

Фото: Andrii Deshchytsia /Twitter

"Сьогодні, коли Україна зіткнулася зі смертельною небезпекою – загрозою чергового вторгнення – особливо важливо, щоб влада Республіки Польща надійно підтримала сусідню країну. Без незалежної України не може бути безпечної Польщі", – йдеться в документі.

Фото: Andrii Deshchytsia /Twitter

Фото: Andrii Deshchytsia /Twitter

Там також підкреслюється, що Сенат підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, поставки озброєння та участь солдатів НАТО в навчаннях українських військових. 

Нагадаємо, Польща активно виступає на підтримку України на тлі стягування Росією військ до кордонів та висунення Кремлем ультиматумів щодо заборони на вступ до НАТО. Цього тижня з офіційним візитом Україну відвідав премʼєр Матеуш Моравецький.

Днями польський уряд схвалив рішення щодо надання Україні оборонної допомоги у вигляді боєприпасів та ПЗРК. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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