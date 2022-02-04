"Без незалежної України не може бути безпечної Польщі" – польський Сенат ухвалив постанову про підтримку ​

Сенат Польщі одноголосно ухвалив Постанову про підтримку України.
Про це в Twitter повідомив український посол в Республіці Андрій Дещиця.
У постанові зазначено, що вільна Україна є однією з гарантій безпеки Польщі.
"Сьогодні, коли Україна зіткнулася зі смертельною небезпекою – загрозою чергового вторгнення – особливо важливо, щоб влада Республіки Польща надійно підтримала сусідню країну. Без незалежної України не може бути безпечної Польщі", – йдеться в документі.
Там також підкреслюється, що Сенат підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, поставки озброєння та участь солдатів НАТО в навчаннях українських військових.
Нагадаємо, Польща активно виступає на підтримку України на тлі стягування Росією військ до кордонів та висунення Кремлем ультиматумів щодо заборони на вступ до НАТО. Цього тижня з офіційним візитом Україну відвідав премʼєр Матеуш Моравецький.
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Днями польський уряд схвалив рішення щодо надання Україні оборонної допомоги у вигляді боєприпасів та ПЗРК.