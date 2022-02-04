В січні окупанти приховано завезли в ОРДЛО пальне, озброєння і танки, – розвідка

Крім цього, вони запросили у вищого керівництва ЗС Росії додаткове озброєння.

Командування Збройних сил Росії продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання своїх військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони в Facebook.

"Зокрема, у січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, декілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", – йдеться у повідомленні.

Також у кінці міяця командування окупантів направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин для ремонту військової техніки.

Нагадаємо, з 1 грудня Збройні сили Росії почали новий період оперативної та бойової підготовки.

Вони проводили денні і нічні стрільби, зокрема з артилерії, танків і бойових машин. Окрім цього, під керівництвом інструкторів – кадрових військовослужбовців збройних сил РФ – організували збори з корегувальниками вогню артилерійських підрозділів з виконанням вправ стрільб з 152-мм гаубиць “Мста-Б” та 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.

Станом на середину січня Командування Збройних сил Росії продовжувало утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях Донеччини і Луганщини.