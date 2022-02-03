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Адміністрація ВДНГ прокоментувала демонтаж павільйону, де проводили "Кураж"

Демонтаж стін і перекриттів проводять задля можливості подальшої експлуатації цього павільйону ВДНГ та розміщення в ньому освітнього проєкту.

Адміністрація ВДНГ прокоментувала демонтаж павільйону, де проводили "Кураж"
Фото: Alyona Gudkova / Facebook

Адміністрація ВДНГ прокоментувала ситуацію зі знесенням павільйону №19, де проводили благодійний міський фестиваль "Кураж".

У заяві, розміщеній на Facebook-сторінці комплексу зазначається, що нині на території ВДНГ тривають роботи з облаштування освітнього кластера, який передбачено й затверджено Концепцією розвитку Експоцентру ще у 2017 році.

Освітній проєкт "Президентський університет", що буде розташовуватися в зазначеному павільйоні, є частиною кластера.

"Павільйон №19 було побудовано на ВДНГ у 1975 році як павільйон товарів народного споживання — тобто для нерегулярної демонстрації продукції передових промислових і господарських підприємств. На жаль, оригінальна конструкція і комунікації будівлі не передбачають можливості стаціонарного розташування в ній навчальних аудиторій, наукових лабораторій, бібліотеки та належного розміщення студентів, адже павільйон було створено з іншою метою", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що задля можливості подальшої експлуатації цього павільйону ВДНГ та розміщення в ньому освітнього проєкту зараз проводиться підготовка до реконструкції будівлі - зокрема демонтаж стін і перекриттів. 

"Саме завдяки подальшій реконструкції та сучасним конструктивним елементам надалі павільйон №19 отримає нову функцію - тут будуть навчати фізиків, астрономів, математиків та решту професіоналів, які згодом зможуть впливати на майбутнє всієї країни, адже й головна мета оновленого Експоцентру - бути прикладом сучасної України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на ВДНГ почали руйнувати павільйон №19, де проводили благодійний міський фестиваль "Кураж". На цьому місці має з'явитися одна з будівель Президентського університету.

Засновниця "Куражу" Альона Гудкова повідомила, що коли команду проєкту попросили звільнити павільйон заради будівництва вишу, їй обіцяли зберегти будівлю.

"Кураж", відомий раніше як "Кураж Базар" – міська подія, створена у 2014 році Альоною Гудковою. Захід проходив раз на місяць у вихідні з вечірками, благодійними маркетами, виставками, лекціями, майстер-класами, перформансами та розвагами.

У вересні 2021 року Гудкова оголосила, що "Кураж" йде на безстрокові канікули. Однією з причин стало те, що 19-й павільйон потрапив до кластеру, де проходитиме будівництво Президентського університету.

31 травня минулого року президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розпочати підготовку проєкту створення "Президентського університету майбутнього". Його будівництво на території державного "Експоцентру України" (ВДНГ, Київ) за три роки обійдеться в 7,2 млрд гривень. Цей університет, зокрема, готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних і біотехнологій.

Завершити будівництво об’єктів університету планується в жовтні 2025 року.

Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом, читайте в матеріалі LB.ua "Найдорожчий освітній експеримент".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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