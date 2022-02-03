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Затриманому в Росії кримському татарину Тимуру Ялкабову загрожує 19 років ув’язнення, - Денісова

Ялкабов має відбувати увесь термін покарання в колонії суворого режиму.

Затриманому в Росії кримському татарину Тимуру Ялкабову загрожує 19 років ув’язнення, - Денісова
Тимур Ялкабов
Фото: Пресслужба Офісу Омбудсмана України

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону під час дебатів сторін російський державний обвинувач за сфабрикованою справою попросив суд ув’язнити громадянина України Тимура Ялкабова на 19 років. 

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Ялкабов має відбувати увесь термін покарання у колонії суворого режиму, а після звільнення - 1 рік і 9 місяців обмеження свободи.

"Кримського татарина безпідставно звинувачують за частиною 2 статті 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації), - написала Денісова. - Тимура Ялкабова затримали 17 серпня 2020 року після чергових масових обшуків в тимчасово окупованому Криму. Вдома в нього залишилося п'ять неповнолітніх дітей, зокрема піврічні близнюки". 

Захист та підсудний планують виступити у дебатах на наступному засіданні, яке призначено на 14 лютого 2022 року. 

Людмила Денісова повідомила, що закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний та політичний тиск на країну-агресора для звільнення усіх, кого незаконно утримує Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

"Здійснюючи судилища над кримськими татарами та іншими незаконно утримуваними українцями, країна-окупант РФ порушує норми міжнародного права, Конвенцію про захист прав людини і основних свобод і Загальну декларацію прав людини", - наголосила Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, 17 лютого 2021 року окупанти в Криму арештували шістьох кримських татар. Серед них - Азамат Еюпов, Ленур Сейдаметов, Ернест Ібрагімов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов і Яшар Шіхаметов.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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