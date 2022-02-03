Міносвіти запустило пілотний проєкт "Бізнес йде до університетів" і відібрало до участі сім вишів

Інтерактивний курс розробили для того, щоб студенти економічних і технологічних спеціальностей розвивали себе в ІТ-сфері.

Міністерство освіти починає впроваджувати у 7 вишах пілотний проєкт "Бізнес йде до університетів". Це перший перший інтерактивний курс для здобувачів вищої освіти від українського продуктового IT-бізнесу «Створення та розвиток ІТ-продуктів», повідомляє пресслужба МОН.

“Ми прагнемо, щоб система вищої освіти України ставала конкурентоспроможною на Європейському просторі вищої освіти, а також важливо розвивати сферу інформаційних технологій як передову галузь сучасності”, – зазначив перший заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

У Міністерстві сподіваються, що проєкт сприятиме профорієнтації студентів у продуктовому IT, допоможе в розвитку підприємницького мислення, посилить практичну складову освітнього процесу. Навчальний курс розробили МОН та громадська організація Product IT Foundation for Education (PFE).

У проєкт включили сім ВНЗ:

Національний університет «Чернігівська політехніка»;

Національний університет «Одеська юридична академія»;

Київський національний університет будівництва і архітектури;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;

Національний авіаційний університет;

Державний податковий університет.

Завдяки навчанню на курсі студенти економічних і технологічних спеціальностей отримають знання та мотивацію для подальшого розвитку в IT-сфері та створення власних IT-продуктів.

Курс передбачає інтерактивні заняття, лекції від практиків, менторську підтримку, блоки мікронавчання, техніку кейс-метод та досвід сучасних українських компаній, а також завдання на LMS-платформі (система для комфортного дистанційного навчання).

Студенти, які успішно опанують курс, отримають сертифікати.

Під час пілотного впровадження курсу у закладах вищої освіти створять робочі групи, до складу яких увійдуть представники МОН, Мінцифри, університетів, партнерів програми та студентства.

Буде визначено викладача-координатора, в межах дисципліни якого вивчатиметься курс. Викладачі, залучені до пілотного проєкту, пройдуть відповідне навчання. Відповідно до відгуків студентів та викладачів під час та після завершення навчання курс будуть вдосконалювати.

За результатами апробації з вересня 2022 року курс буде викладатися на постійній основі у понад 50 університетах.

Нагадаємо, 1 лютого Міносвіти відреагувало на скандал довкола виборів ректора в Києво-Могилянській академії і оприлюднило з цього приводу відповідну заяву.