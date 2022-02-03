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У Миколаєві морпіха 36-ї бригади знайшли повішеним

За попередніми даними, він наклав на себе руки. 

У Миколаєві морпіха 36-ї бригади знайшли повішеним
Фото: http://www.federalpost.ru

У Миколаєві на території 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Бєлінського виявили тіло молодшого сержанта-контрактника. Загиблий був уродженцем Черкаської області. За попередніми даними, він наклав на себе руки. 

Тіло повішеного морпіха виявили в середу, 2 лютого, повідомляє місцеве видання "Новини-N" з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Причини, через яких військовослужбовець вирішив звести рахунки з життям, невідомі. Записки при ньому не знайшли. 

Наразі тіло направили на експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

За фактом смерті військовослужбовця відкрили кримінальне провадження за ст. 115 "Умисне вбивство".

Нагадаємо, сьогодні в Києві біля Офісу президента відбувся мітинг батьків, чиї діти загинули внаслідок нестатутних відносин в армії. В акції також взяли учать батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині НГУ 3021, де служив Артем Рябчук. Мітингувальники закликали припинити нестатутні відносини та насильство в українській армії та Національній гвардії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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