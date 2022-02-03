У Луцьку рятувальники визволили маленького хлопчика, який застряг у батареї і не міг самостійно вибратися.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дитину вдалося звільнити без застосування механізованого обладнання.

"Ми також сподіваємося, що гарячі батареї не завдали малюку шкоди… Шановні батьки! Ми усвідомлюємо, що, аби залізти у ту злощасну батарею, дитині знадобилося кілька хвилин, але, все-таки, просимо вас більш відповідальніше дивитися за своїми дітьми!" – наголосили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, минулого року на Вінничині 12-річний хлопець застряг у норі, яку вирив його собака. Викопувати дитину довелося рятувальникам.

У 2019 році в Харківській області рятувальники звільнили дитину, яка застрягла в пральній машині. Раніше в Харкові з пральної машини дістали семирічну динину, яка застрягла в барабані.