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​У Луцьку рятувальники допомогли хлопчику, який застряг у батареї

Дитину вдалося звільнити без застосування механізованого обладнання.

У Луцьку рятувальники визволили маленького хлопчика, який застряг у батареї і не міг самостійно вибратися.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дитину вдалося звільнити без застосування механізованого обладнання.

"Ми також сподіваємося, що гарячі батареї не завдали малюку шкоди… Шановні батьки! Ми усвідомлюємо, що, аби залізти у ту злощасну батарею, дитині знадобилося кілька хвилин, але, все-таки, просимо вас більш відповідальніше дивитися за своїми дітьми!" – наголосили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, минулого року на Вінничині 12-річний хлопець застряг у норі, яку вирив його собака. Викопувати дитину довелося рятувальникам.

У 2019 році в Харківській області рятувальники звільнили дитину, яка застрягла в пральній машині. Раніше в Харкові з пральної машини дістали семирічну динину, яка застрягла в барабані.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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