У Луцьку на 79-му році життя помер скульптор Микола Головань. Його не стало у ніч на 1 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"З сумом хочу повідомити, що сьогодні вночі не стало Миколи Голованя. Абсолютно непересічна і знакова особистість, почесний громадянин нашого міста. Радий, що ми встигли реалізувати алею скульптур у центральному парку. Також цього року в пам’ять про нього облаштуємо сквер на вулиці Драгоманова, де зібрано багато його робіт", – зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Як стало відомо, в останні кілька місяців скульптор сильно хворів. У нього були проблеми з серцем.

Микола Головань – автор скульптур на пішохідній вулиці міста Лесі Українки, в Центральному парку та в інших місцях Луцька.

Головним твором майстра став його власний будинок на березі річки Стир. Споруда, яку називають місцевим "Будинком з химерами", і територія довкола неї прикрашена більш ніж 500 скульптурами різних стилів. Вона приваблює туристів з усього світу.

Фото: wikipedia.org Будинок луцького скульптора Миколи Голованя

Фото: wikipedia.org Луцький будинок з химерами

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Як повідомляли, торік у листопаді помер відомий харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов. Причиною смерті 59-річного митця став коронавірус.