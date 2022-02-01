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У Луцьку помер автор місцевого "Будинку з химерами"

Миколі Голованю було 78 років.

У Луцьку помер автор місцевого "Будинку з химерами"
Микола Головань
Фото: konkurent.ua

У Луцьку на 79-му році життя помер скульптор Микола Головань. Його не стало у ніч на 1 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"З сумом хочу повідомити, що сьогодні вночі не стало Миколи Голованя. Абсолютно непересічна і знакова особистість, почесний громадянин нашого міста. Радий, що ми встигли реалізувати алею скульптур у центральному парку. Також цього року в пам’ять про нього облаштуємо сквер на вулиці Драгоманова, де зібрано багато його робіт", – зазначив міський голова Ігор Поліщук.

Як стало відомо, в останні кілька місяців скульптор сильно хворів. У нього були проблеми з серцем.

Микола Головань – автор скульптур на пішохідній вулиці міста Лесі Українки, в Центральному парку та в інших місцях Луцька. 

Головним твором майстра став його власний будинок на березі річки Стир. Споруда, яку називають місцевим "Будинком з химерами", і територія довкола неї прикрашена більш ніж 500 скульптурами різних стилів. Вона приваблює туристів з усього світу.

Будинок луцького скульптора Миколи Голованя
Фото: wikipedia.org
Будинок луцького скульптора Миколи Голованя

Луцький будинок з химерами
Фото: wikipedia.org
Луцький будинок з химерами

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Як повідомляли, торік у листопаді помер відомий харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов. Причиною смерті 59-річного митця став коронавірус.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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