На Луганщині військові провели заняття з тактичної медицини та аеромедичної евакуації поранених.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угрупування "Північ".

До навчань залучали бойових медиків, які відпрацьовували надання допомоги під вогнем противника, порядок сортування поранених, вивантаження з санітарних машин та їх завантаження у вертоліт для аеромедичної евакуації.

Також військові тренувались працювати з різноманітним медичним обладнанням.

"Кожен бойовий медик повинен чітко засвоїти алгоритм роботи та вміти використовувати переваги санітарної авіації для порятунку життя поранених воїнів. Тож під час навчань особливу увагу приділяли саме вмінню правильно вибрати місце для приземлення санітарного вертольота, порядку установки стійок та правилам ведення радіообміну з застосуванням сучасних засобів зв’язку", - зазначив начальник військово-медичної групи ОТУ "Північ" полковник медичної служби Михайло Ладанай.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Він наголосив, що аеромедична евакуація в районі проведення операції Об’єднаних сил нерідко є єдиним способом своєчасного доправлення поранених до лікувальних закладів.

"Стан пораненого не завжди дозволяє використати інші види транспорту та й відлік часу може йти на хвилини. Тож тренуванням особового складу медичної служби під час евакуації санітарним транспортом приділяється особлива увага. Наші медики вкотре підтвердили хороший рівень підготовки, як в питаннях надання медичної допомоги, так і взаємодії з екіпажем санітарного гвинтокрилу", - розповів військовий медик.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, на початку 2018 року Генеральний штаб ЗСУ створив єдиний орган управління медичним забезпеченням - Головне військово-медичне управління.