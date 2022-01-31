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​На Донбасі російські найманці обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів

Втрат серед військовослужбовців немає.

​На Донбасі російські найманці обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
Фото: president.gov.ua

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець. Наразі чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, 30 січня окупанти поранили на Донбасі українського військового. 28-29 січня у зоні бойових дій спостерігалася тиша.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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