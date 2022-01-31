Лавров та Блінкен 1 лютого проведуть телефонну розмову

У вівторок відбудеться телефонна розмова міністра закордонних справ Роії Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на МЗС РФ.

"Очна зустріч не планується", – зазначила офіційний представник МЗС Марія Захарова.

Так вона прокоментувала заяви офіційних осіб у Вашингтоні про контакти глав зовнішньополітичних відомств РФ і США, що плануються цього тижня.

Як повідомлялося, 21 січня відбулися переговори Лаврова та Блінкена в Женеві. Пізніше США надали Росії письмову відповідь на її пропозиції щодо "гарантій безпеки". 26 січня Блінкен заявив, що розраховує на розмову з Лавровим найближчими днями.

Нагадаємо, що та тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року, МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак в українському МЗС запевнили, що відповідь враховує позиції України.

Пізніше Лавров заявив, що деталі письмової відповіді США скоро стануть відомі широкому загалу. При цьому він зазначив, що вони "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО.