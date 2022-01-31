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КНДР підтвердила випробування найпотужнішої за останні роки ракети

У Південній Кореї стверджують, що ракета перевищила швидкість звуку у 16 разів.

КНДР підтвердила випробування найпотужнішої за останні роки ракети
Фото: EPA/UPG

Північна Корея підтвердила, що здійснила випробувальний пуск балістичної ракети середньої дальності, здатної досягти американської території Гуаму.

Пхеньян повідомив, що провів сім випробувань зброї з початку року. Це найбільша кількість за місяць, пише Радіо Свобода.

Офіційне інформагентство Північної Кореї 31 січня повідомило, що випробування Hwasong-12 призначене для аналізу потужностей ракети та її точності.

Це визнання влада КНДР зробила незабаром після заяви США про стурбованість тим, що Північна Корея може готуватися до відновлення випробувань ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет.

30 січня південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на військових повідомило, що балістична ракета, запущена КНДР, перевищила швидкість звуку у 16 разів.

"Ракета досягла максимальної швидкості 16 махів, що у 16 разів перевищує швидкість звуку", – заявив співрозмовник агентства, додавши, що запущена ракета схожа на Hwasong-12, яку КНДР випробувала у 2017 році.

Офіційний представник США на брифінгу 30 січня закликав Пхеньян до прямих переговорів без попередніх умов.

Сполучені Штати зберегли санкції щодо Північної Кореї та вимагають від Ради безпеки ООН посилити тиск новими санкціями після останніх запусків. КНДР захищає свої ракетні випробування як право на самооборону.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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