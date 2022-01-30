Північна Корея провела сьомі за січень ракетні випробування

Запуск може стати найпотужнішим з 2017 року.

Північна Корея запустила невідомий снаряд у бік Японського моря, що, за оцінкою військових експертів, є балістичною ракетою.

Про це повідомили в Об’єднаному комітеті начальників штабів збройних сил Південної Кореї, пише Німецька хвиля.

За даними генерального секретаря уряду в Токіо Хірокадзу Мацуно, ракета, пролетівши 800 км за пів години, впала поза винятковою економічною зоною Японії. Якщо ці дані підтвердяться, зазначають експерти, може йтися про найбільші ракетні випробування КНДР з 2017 року.

За даними Сеула, Північна Корея запустила ракету середньої дальності, яка летіла на висоті до 2000 км.

Через ракетний запуск президент Південної Кореї Мун Чже Ін і Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда скликали засідання Рад нацбезпеки.

Цей запуск став уже сьомим випробуванням ракетного озброєння КНДР від початку року.

5 та 11 січня відбулися запуски гіперзвукових ракет. Ці ракети здатні розвивати швидкість, що перевищує швидкість звуку і маневрувати після запуску. Під час другого випробування був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

14 січня КНДР запустила у напрямку Японського моря дві балістичні ракети малої дальності із залізничних платформ. За даними південнокорейських військових, балістичні ракети малої дальності пролетіли 430 кілометрів на максимальній висоті 36 кілометрів, перш ніж впасти в море. Випробування відбулося після накладання США нових санкцій на п'ятьох людей, дотичних до розробки ракетної програми КНДР. У відповідь у Пхеньяні назвали санкції “провокацією” і звинуватили США в “навмисній ескалації” ситуації, а також пообіцяли “ніколи не відмовлятися від свого права на самооборону”.

Січневі запуски стали першими випробуваннями КНДР, здійсненими з жовтня минулого року. Тоді Пхеньян випробував нову балістичну ракету для підводних човнів.

Резолюції ООН забороняють тестування ракет такого типу. Північна Корея перебуває під жорсткими міжнародними санкціями. США і низка інших країн раніше закликали Північну Корею заморозити свою ядерну програму і повернутися за стіл переговорів.