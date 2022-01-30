У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
У "Слузі народу" прокоментували затримання нардепа за підозрою в хабарі
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
У Росії заявили про відведення військ Західного воєнного округу до місць дислокації
Джонсон відвідає наступного тижня Україну
Джонсон відвідає наступного тижня Україну
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
Угорщина відмовилася від розміщення сил НАТО, які перекидають у Східну Європу
"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
"Укрзалізниця" перевірить усі підвісні люстри на вокзалах через інцидент у Дніпрі
Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю, що влаштував стрілянину в Дніпрі
Суд обрав запобіжний захід нацгвардійцю, що влаштував стрілянину в Дніпрі
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
Як харчуватися взимку, аби мати енергію, - поради дієтолога
ГоловнаСвіт

Джонсон заявив про “значне” розміщення сил у Східній Європі

Окрім того, Франція планує направити до Румунії кілька сотень військових. 

Джонсон заявив про “значне” розміщення сил у Східній Європі
Фото: ЕРА/UPG

Великобританія розглядає можливість “значного” розміщення військ, військових кораблів і винищувачів у Східній Європі для протистояння ворожості Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон, пише “Радіо Свобода”.

“Це надішле Кремлю чіткий сигнал: ми не будемо терпіти їхню дестабілізуючу діяльність і завжди будемо стояти разом із нашими союзниками по НАТО перед обличчям ворожості Росії”, – сказав Джонсон.

Окрім того, міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що Париж планує направити до Румунії кілька сотень військових у межах “оборонного альянсу”. 

Парлі назвала Румунію “зоною високої напруги”, яку необхідно “заспокоїти”. Румунія межує з Україною, а також з Молдовою, де Росія має війська в Придністров'ї.

Нагадаємо, 24 січня Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною. Зазначалося, що союзники НАТО переводять сили в режим очікування та відправляють у Східну Європу додаткові кораблі та винищувачі.

За словами генсека Єнса Столтенберга, на тлі російської загрози вже низка країн оголосила про поточне або майбутнє розгортання додаткових сил. Зокрема, кораблі та винищувачі відправляють до Литви, Болгарії та Румунії.

Водночас Угорщина вважає недоцільним у нинішній ситуації розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО.

У Пентагоні заявили, що США готові відправити у Східну Європу 8,5 тис. солдатів.

Разом із тим генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО не планує розміщення бойових груп в Україні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також