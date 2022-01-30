Джонсон заявив про “значне” розміщення сил у Східній Європі

Окрім того, Франція планує направити до Румунії кілька сотень військових.

Великобританія розглядає можливість “значного” розміщення військ, військових кораблів і винищувачів у Східній Європі для протистояння ворожості Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон, пише “Радіо Свобода”.

“Це надішле Кремлю чіткий сигнал: ми не будемо терпіти їхню дестабілізуючу діяльність і завжди будемо стояти разом із нашими союзниками по НАТО перед обличчям ворожості Росії”, – сказав Джонсон.

Окрім того, міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що Париж планує направити до Румунії кілька сотень військових у межах “оборонного альянсу”.

Парлі назвала Румунію “зоною високої напруги”, яку необхідно “заспокоїти”. Румунія межує з Україною, а також з Молдовою, де Росія має війська в Придністров'ї.

Нагадаємо, 24 січня Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною. Зазначалося, що союзники НАТО переводять сили в режим очікування та відправляють у Східну Європу додаткові кораблі та винищувачі.

За словами генсека Єнса Столтенберга, на тлі російської загрози вже низка країн оголосила про поточне або майбутнє розгортання додаткових сил. Зокрема, кораблі та винищувачі відправляють до Литви, Болгарії та Румунії.

Водночас Угорщина вважає недоцільним у нинішній ситуації розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО.

У Пентагоні заявили, що США готові відправити у Східну Європу 8,5 тис. солдатів.

Разом із тим генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО не планує розміщення бойових груп в Україні.