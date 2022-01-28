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Путін у розмові з Макроном обговорив Україну і знову згадав про "правове оформлення" особливого статусу Донбасу

Але він підтвердив налаштованість на подальшу роботу Росії у "нормандському форматі".

Путін у розмові з Макроном обговорив Україну і знову згадав про "правове оформлення" особливого статусу Донбасу
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони, серед іншого, обговорили й Україну.

У викладі розмови на сайті Кремля зазначено, що Путін "акцентував важливість виконання Києвом положень мінського Комплексу заходів та інших домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу".

Путін підтвердив налаштованість на подальшу роботу Росії у "нормандському форматі".

Крім того, президенти обговорили письмову відповідь США і НАТО, надіслану Росії як реакцію на її ультиматуми. Кремль зазначив, що у відповіді "не були враховані принципові занепокоєння Росії, як недопущення розширення НАТО, відмова від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року, коли було підписано Основоположний акт Росія-НАТО".

"Проігноровано і ключове питання: як США та їхні союзники мають намір слідувати зафіксованому в базових документах ОБСЄ і Росія–НАТО принципу неподільності безпеки, який передбачає, що ніхто не повинен укріплювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн", – йдеться на сайті президента РФ. 

Нагадаємо, 26 січня посол Сполучених Штатів у Російській Федерації Джон Салліван привіз до МЗС Росії письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки. 

Цей документ є реакцією на так звані гарантії безпеки Росії, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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