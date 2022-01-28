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Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"

Лукашенко заявив про готовність брати участь у війні на боці Росії.

Лукашенко: "Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках"
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, назвав дві причини, через які, на його думку, може початися реальна війна з Україною та Заходом.

Про це він заявив під час звернення до народу та парламенту в п'ятницю, передає "Інтерфакс".

"Так буде війна чи ні? Так, вона буде. Але тільки у двох випадках: якщо проти Білорусії буде скоєна пряма агресія; і другий момент, - якщо на нашого союзника Російську Федерацію скоять безпосередній напад, агресія буде вчинена проти території Російської Федерації", - сказав Лукашенко.

"Якщо на нашу країну буде здійснена агресія, тут будуть сотні тисяч російських військ, які з сотнями тисяч білорусів відстоюватимуть цю священну землю", - наголосив він.

При цьому Лукашенко зазначив, що Білорусь "категорично не хоче і не сприймає війни".

"Але керівники деяких країн очманіли. Вони думають перемогти в цій війні. Перемоги в ній не буде. Програємо всі. Тому ми не хочемо війни. Ми навоювалися. Наш народ втратив мільйони у попередніх війнах", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що "не збираєтьс переробляти світ і створювати проблеми своїм сусідам".

Нагадаємо, раніше Лукашенко закликав Захід не зв'язуватися із Союзною державою і заявив, що "Білорусь та Росія "ломануть так, що мало не здасться".

Як повідомлялося, з 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні. Росіяни з білорусами, за словами Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". 

Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома. У Державному департамені США заявляли, що "Росія може мати намір розміщення військ у Білорусі під виглядом спільних навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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