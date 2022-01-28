​Співробітники посольства Німеччини залишаться в Києві, щоб не дестабілізувати обстановку, - Бербок

Якщо члени сімей захочуть покинути країну, вони зможуть зробити це за рахунок МЗС.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що співробітники посольства поки що залишаться у Києві.

Про це вона заявила виданням медіагрупи Funke та французькій газеті Ouest-France, передає Deutsche Welle.

"Звичайно, ми постійно перевіряємо рівень безпеки у різних точках світу - у тому числі і в Україні. Як і наші партнери з ЄС, зараз ми вирішили не скорочувати штат посольства в Києві. Зараз важливо не дестабілізувати Україну", - пояснила Бербок.

При цьому вона наголосила, що якщо члени сімей співробітників посольства захочуть покинути країну, вони зможуть зробити це за рахунок міністерства закордонних справ.

"Якщо в інвесторів виникне відчуття, що ситуація в Україні загалом невизначена чи нестабільна, то знизиться їхня готовність вкладати. А саме це зіграє на руку Путіну", - вважає глава МЗС ФРН. Тому під час візиту в Киїі вона прагнула донести наступне: "Ми хочемо розширити економічну співпрацю з Україною. Наприклад, через енергетичне партнерство, наприклад, у галузі "зеленого" водню".

Нагадаємо, Росія останнім часом продовжує швидко перекидати військовослужбовців та техніку до кордону з Україною та збільшила контингент у прикордонних районах до 112-120 тисяч. Цей показник не враховує збройних сил проросійських сепаратистів на Донбасі, чисельність яких оцінюється приблизно в 35 тисяч.

Загалом у другій половині 2021 року РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців під приводом навчань. Захід підозрює РФ у намірі знову вторгнутися в Україну, але Кремль наявність таких планів заперечує.

Серія переговорів Росії з США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не дала результатів. Захід загрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі нового вторгнення в Україну, Росія, своєю чергою, звинувачує країни Заходу у озброєнні України та "підбурюванні" її до війни.

У зв'язку із загрозою російського вторгнення США, Великобританія, Австралія та Канада вирішили тимчасово вивезти на батьківщину членів сімей співробітників своїз посольств. У Міністерстві іноземних справ України назвали такі рішення передчасними.