У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського

Президент США Джо Байден під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердів готовність рішуче реагувати на продовження Росією вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками розмови.

Байден заявив, що Штати вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки України для допомоги економіці в умовах тиску, викликаного нарощуванням військової міці Росії. Минулого року США надали допомогу більш ніж на півмільярда доларів.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що, попри відʼїзд американських членів родин співробітників посольства, посольство США в Києві лишається відкритим та повністю функціонує. Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкреслюючи принцип "нічого про Україну без України". Байден заявив про підтримку США зусиль по врегулюванню конфлікту в "нормандському форматі", – йдеться у повдіомленні.

Нагадаємо, що 27 січня відбулася друга в цьому році розмова двох президентів. За її результатами Зеленський заявив, що обговорювали поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє.