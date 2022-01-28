Оприлюднений текст заяви за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки"
Оприлюднений текст заяви за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки"
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
«Від заборони Кирила до скасування автокефалії»: які сценарії суду над РПЦ
Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі на "Южмаші", здався сам (оновлено)
Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі на "Южмаші", здався сам (оновлено)
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
Олег Покальчук: "Люди хочуть боятися. У цьому є свій кайф"
У Білій Церкві 21-річний військовий на Skoda переїхав офіцера на смерть
У Білій Церкві 21-річний військовий на Skoda переїхав офіцера на смерть
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
Затримано нацгвардійця, який влаштував стрілянину в Дніпрі
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
У Дніпрі 20-річний нацгвардієць з автомата розстріляв товаришів по службі
Нормандський формат: друге дихання чи агонія?
Нормандський формат: друге дихання чи агонія?
Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод
Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод
ГоловнаСвіт

У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського

Штати вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки України для допомоги економіці в умовах тиску, викликаного нарощуванням військової міці Росії.

У Білому домі розповіли деталі розмови Байдена і Зеленського
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердів готовність рішуче реагувати на продовження Росією вторгнення в Україну.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками розмови. 

Байден заявив, що Штати вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки України для допомоги економіці в умовах тиску, викликаного нарощуванням військової міці Росії. Минулого року США надали допомогу більш ніж на півмільярда доларів. 

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що, попри відʼїзд американських членів родин співробітників посольства, посольство США в Києві лишається відкритим та повністю функціонує. Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкреслюючи принцип "нічого про Україну без України". Байден заявив про підтримку США зусиль по врегулюванню конфлікту в "нормандському форматі", – йдеться у повдіомленні.

Нагадаємо, що 27 січня відбулася друга в цьому році розмова двох президентів. За її результатами Зеленський заявив, що обговорювали поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також