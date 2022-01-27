"Ця криза – набагато більше, ніж Україна. Мова про світ, в якому ми хочемо жити", – посол США в ОБСЄ

Він наголосив, що американські санкції проти РФ діятимуть, допоки вона не поверне контроль над Кримом і не виконає мінські обовʼязки.

Росія продовжує нарощувати свою загрозливу позицію стосовно України і веде масоване та неспровоковане збільшення військ на кордонах, зокрема в Білорусі.

Про це заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер, йдеться на сайті американської місії в цій організації. Він зазначив, що російські бойові сили включають танки, артилерію, системи ПВО і балістичні ракети.

"Ця воєнна ескалація супроводжується вимогами Москви, які передбачають, що Україна не заслуговує на право голосу відносно своїх заходів безпеки... Варто спитати, чому. Можна також спитати, чому так багато сусідів Росії зацікавлені у членстві в оборонному Альянсі (НАТО. – Ред.)", – зауважив посол.

Він закликав колег не дати звести нанівець прогрес у розбудові фундаментальних принципів міжнародного порядку.

"Ця криза – набагато більше, ніж Україна. Мова про світ, у якому ми хочемо жити. Світ, у якому танки та ракети потужного сусіда можуть вирішити долю країни, чи світ, у якому громадяни вільно обирають майбутнє для своєї країни", – наголосив Карпентер.

Він підкреслив, що Штати і надалі без вагань будуть захищати принципи та обовʼязки ОБСЄ, але налаштовані на дипломатичний курс на випадок, якщо РФ вирішить помʼякшити кризу.

Посол США в ОБСЄ додав, що американські санкції будуть чинними проти Росії, допоки вона не поверне Україні повний контроль над Кримом і не виконає всі мінські угоди.

Нагадаємо, у грудні Росія висунула вимогу до НАТО і США гарантувати, що Альянс не буде розширюватися, зокрема й за рахунок Україні. Учора Штати передали Москві письмову відповідь. Зміст документу не публікують, але США неодноразово наголошували, що не збираються дозволяти Кремлю вирішувати, кого брати чи не брати в НАТО.

Захід побоюється, що Москва піде в нову атаку на Україну. Водночас українська влада наголошує, що війна в країні триває з 2014 року, і нині ситуація не свідчить про те, що найближчим часом відбудеться нова ескалація.