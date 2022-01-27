ПАРЄ ухвалила резолюцію "про припинення практики насильницьких зникнень" на території держав Ради Європи

Документ містить пункти, важливі для покарання за злочини Росії в Криму та ОРДЛО.

Парламентська асамблея ради Європи проголосувала за резолюцію про припинення практики насильницьких зникнень на території держав Ради Європи.

Про це повідомила голова української делегації в Асамблеї, депутатка від "Слуги Народу" Марія Мезенцева.

Вона наголосила, що документ містить пункти, важливі для подальшого справедливого покарання за злочини Росії в Криму та ОРДЛО.

"Це особливо важлива резолюція для України, адже з початку окупації АР Крим і міста Севастополя (Україна) було задокументовано 43 випадки насильницьких зникнень у Криму. З 43 жертв насильницького зникнення 11 осіб (усі – чоловіки) залишаються зниклими безвісти, а один чоловік перебуває під вартою. Правозахисники також мають інформацію, що на непідконтрольній Києву території ОРДЛО безвісти зникли 479 осіб, на підконтрольній – 723 особи, на території, підконтрольність якої не визначено, – 329 осіб, а під час бойових дій – 31 особа", - зазначила Мезенцева.

За її словами, українська делегація подала швсть поправок до резолюції. Зокрема, - доповнили пункт фразою, що Асамблея також висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з незрозумілою долею та місцем перебування жертв насильницького зникнення на території РФ та територіях, підконтрольних Росії, включаючи АР Крим, місто Севастополь, частини Донецької та Луганської областей.

Також українська сторона домоглась доповнення пункту про визначення злочину насильницьких зникнень відповідно до Конвенції ООН, яку Росія не хоче ратифікувати через злочини в Криму і на Донбасі.

"Ми доповнили документ закликом до держав-членів РЄ, щоб термін давності, якщо він застосовується до насильницьких зникнень, був тривалим і пропорційним надзвичайній тяжкості цього злочину, а також враховував його тривалий характер – це важливо в подальшому покаранні за злочини в Криму та ОРДЛО", - зазначила депутатка.

Українська делегація закликала запровадити санкції проти держорганів, підконтрольних державі груп та осіб, причетних до справ про насильницьке зникнення на території держав-членів Ради Європи, або які перешкоджають ефективному розслідуванню таких випадків.

Нагадаємо, 25 січня заступника голови Держдуми Росії Петра Толстого не обрали заступником голови ПАРЄ. За нього віддали свої голоси 79 парламентарів, тоді як проти висловились 106.