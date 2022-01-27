Кулеба відреагував на заяву Німеччини про те, що питання вступу України до НАТО не є на порядку денному

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву німецької колеги Анналени Бербок про те, що питання про скорий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному і Росія про це знає.
У дописі в Twitter зі скріншотом відповідного заголовку голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що "не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України".
"Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", – зазначив він.
У інтервʼю WAZ Бербок говорила, що нині розширення НАТО на схід не відбувається взагалі, і вона мала про це розмову з очільником МЗС РФ. Вона стверджує, що повідомила його про право кожної країни обирати, до якого блоку приєднуватися.
"Всі знають, що зараз це (розширення НАТО на схід – Ред.) не на порядку денному, в тому числі і Росія", – сказала Бербок, у відповідь на питання про ставлення до бажання України вступити в Альянс.
Нагадаємо, один із найвпливовіших радників (у 2007–2017 роках) Ангели Меркель Крістоф Гойсген у інтервʼю в жовтні 2021 року говорив, що канцлерка нібито запобігла вступу України до НАТО, попри опір політичної опозиції у Сполучених Штатах.