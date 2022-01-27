Кулеба відреагував на заяву Німеччини про те, що питання вступу України до НАТО не є на порядку денному

Міністр на слова німецької колеги відповів, що "не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву німецької колеги Анналени Бербок про те, що питання про скорий вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному і Росія про це знає.

У дописі в Twitter зі скріншотом відповідного заголовку голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що "не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України".

"Справжньою підтримкою України зараз стало би, навпаки, лідерство Німеччини у вияві підтримки членства України в НАТО. Це був би позитивний сигнал для всіх", – зазначив він.

У інтервʼю WAZ Бербок говорила, що нині розширення НАТО на схід не відбувається взагалі, і вона мала про це розмову з очільником МЗС РФ. Вона стверджує, що повідомила його про право кожної країни обирати, до якого блоку приєднуватися.

"Всі знають, що зараз це (розширення НАТО на схід – Ред.) не на порядку денному, в тому числі і Росія", – сказала Бербок, у відповідь на питання про ставлення до бажання України вступити в Альянс.

Нагадаємо, один із найвпливовіших радників (у 2007–2017 роках) Ангели Меркель Крістоф Гойсген у інтервʼю в жовтні 2021 року говорив, що канцлерка нібито запобігла вступу України до НАТО, попри опір політичної опозиції у Сполучених Штатах.