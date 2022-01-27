"Нафтогаз" надасть німецькому регулятору аргументи щодо необхідності відповідності "Північного потоку-2" європейським правилам

"Нафтогаз України" в рамках процесу сертифікації оператора "Північний потік-2" надасть німецькому регулятору BNetZA юридичні аргументи щодо необхідності відповідності європейським правилам.

Про це повідомив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Попри те, що "Північний потік-2" – це єдина труба, яка не має жодного інтерконектора, росіяни хочуть сертифікувати за правилами ЄС тільки 54 км із понад 1200 км. Однак газопроводи на території ЄС і так підпадали під європейське регулювання (як це було у випадку з продовженням газопроводу "Північний потік-1" уже на території ЄС), а Директива Ради ЄС 2019 була прийнята саме для того, щоб правила стосувалися усього газопроводу – від Усть-Луги у Росії до Лубміна у Німеччині", - зазначив він.

Вітренко нагадав, що "Газпром" хоче зробити свою дочірню компанію Gas for Europe власником та оператором лише німецької частини "Північного потоку-2", що "є маніпуляцією та неповагою до європейського законодавства".

"Ми очікуємо від нового уряду Німеччини та регулятора, що вони не дозволять Путіну влаштовувати юридичні трюки і зневажати європейські норми і закони. Особливо зараз, в умовах, коли він може розпочати нові агресивні дії проти України в будь-який момент. Адже даючи Росії право бути над законом в енергетиці, Путін отримує зелене світло бути понад законом і здоровим глуздом і в усьому іншому", - резюмував голова НАК.

Нагадаємо, у вересні 2021 року німецьке мережеве агентство Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2", але вже у листопаді процес призупинили на невизначений термін. Це пов'язано із тим, що компанія Nord Stream 2 AG має швейцарську реєстрацію, тоді як оператором газогону має бути німецька юридична особа. Зазначимо, що німецький регулятор допустив "Нафтогаз України" до сертифікації "Північного потоку-2".

Nord Stream 2 AG - проєктна компанія, створена для планування, будівництва та подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Цуг, Швейцарія. Засновником Nord Stream 2 AG є Gazprom international projects LLC, дочірня компанія ПАТ "Газпром".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.