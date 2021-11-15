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Німецький регулятор допустив "Нафтогаз України" до сертифікації "Північного потоку-2"

Позицію й аргументи України щодо російського газогону буде враховано.

Німецький регулятор допустив "Нафтогаз України" до сертифікації "Північного потоку-2"
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

НАК "Нафтогаз України" братиме участь у процедурі сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2". Рішення ухвалив німецький регулятор BNetzA.

Про це повідомив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без повної відповідності європейському енергетичному законодавству", - написав Вітренко у фейсбуці.

В оприлюдненому відео голова НАК "Нафтогаз" наголосив, що тепер регулятор мусить врахувати позицію й аргументи України у процесі сертифікації. Вітренко нагадав, що саме BNetzA ухвалить остаточне рішення про те, чи вводити в експлуатацію "Північний потік-2".

Нагадаємо, що німецьке федеральне мережеве агентство BNetzA почало сертифікацію "Північного потоку - 2" у вересні 2021 року. Того ж місяця німецький регулятор пустив до сертифікації польську PGNiG.

Голова правління PGNiG Павло Маєвські казав, що компанія буде вимагати, щоб власник "Північного потоку-2" не зміг уникнути застосування вимог, що стосуються поділу прав власності, доступу третіх осіб до інфраструктури і прозорих тарифів з урахуванням вартості всього газопроводу.

Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня і вже заповнила технічним газом першу нитку. Відсутність рішення BNetzA - єдине, що відділяє Росію від запуску газопроводу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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