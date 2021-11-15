Керівником "ГарПоку" став колишній заступник міністра енергетики

Новим керівником державного підприємства "Гарантований покупець" став колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Вадим Улида.

Про це повідомляється в розпорядженні уряду №1437, яке було ухвалене на позачерговому засіданні в суботу, 13 листопада.

"Першим завданням виконувача обов’язків керівника підприємства буде забезпечення термінових виплат виробникам «зеленої» електроенергії коштів, отриманих від продажу «Укренерго» зелених облігації. Україна виконує свої зобов’язання перед інвесторами та сумлінно гасить борги, як і було обіцяно. Держава доводить, що є надійним партнером для бізнеса", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко, представляючи Улиду колективу ДП.

Улида буде виконувати обов'язки директора "ГарпПоку" з 15 листопада до призначення нового керівника в установленому законом порядку.

46-річний Вадим Улида двічі працював у енергетичному міністерстві України. У 2001-2005 роках був заступником директора євроінтеграційного департаменту Міністерства палива та енергетики, а в 2014 році - заступником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана.

Після звільнення очолив громадську організацію "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів".

Нагадаємо, що попереднього директора ДП "ГарПок" Костянтина Петриковця звільнили зі скандалом посеред вихідних. Ввечері у суботу, 13 листопада, він заявив, що уряд зібрався на позачергове засідання та відправив його у відставку за відмову спрямувати кошти від "зелених" облігацій не за призначенням.

Профільне міністерство це заперечило і звинуватило Петриковця у непрофесіоналізмі. Уряд планує створити міжвідомчу комісію, яка аналізуватиме діяльність держпідприємства за час роботи Петриковця та його роль у зменшенні розрахунків з інвесторами у зелену енергетику.

Фінансова криза на ринку відновлювальних джерел енергії триває уже два роки роки, і ці гроші повинні були врегулювати заборгованість та стабілізувати ринок.

Через підприємство "Гарантований покупець" держава викуповує енергію, яка виробляється на сонячних і вітряних електростанціях.