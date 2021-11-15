Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
ГоловнаЕкономікаДержава

Керівником "ГарПоку" став колишній заступник міністра енергетики

Улида повернувся на державну службу.

Керівником "ГарПоку" став колишній заступник міністра енергетики
Улида (зліва) з міністром енергетики Галущенком
Фото: mpe.kmu.gov.ua/

Новим керівником державного підприємства "Гарантований покупець" став колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Вадим Улида.

Про це повідомляється в розпорядженні уряду №1437, яке було ухвалене на позачерговому засіданні в суботу, 13 листопада.

"Першим завданням виконувача обов’язків керівника підприємства буде забезпечення термінових виплат виробникам «зеленої» електроенергії коштів, отриманих від продажу «Укренерго» зелених облігації. Україна виконує свої зобов’язання перед інвесторами та сумлінно гасить борги, як і було обіцяно. Держава доводить, що є надійним партнером для бізнеса", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко, представляючи Улиду колективу ДП.

Улида буде виконувати обов'язки директора "ГарпПоку" з 15 листопада до призначення нового керівника в установленому законом порядку.

46-річний Вадим Улида двічі працював у енергетичному міністерстві України. У 2001-2005 роках був заступником директора євроінтеграційного департаменту Міністерства палива та енергетики, а в 2014 році - заступником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана.

Після звільнення очолив громадську організацію "Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів".

Нагадаємо, що попереднього директора ДП "ГарПок" Костянтина Петриковця звільнили зі скандалом посеред вихідних. Ввечері у суботу, 13 листопада, він заявив, що уряд зібрався на позачергове засідання та відправив його у відставку за відмову спрямувати кошти від "зелених" облігацій не за призначенням.

Профільне міністерство це заперечило і звинуватило Петриковця у непрофесіоналізмі. Уряд планує створити міжвідомчу комісію, яка аналізуватиме діяльність держпідприємства за час роботи Петриковця та його роль у зменшенні розрахунків з інвесторами у зелену енергетику.

Фінансова криза на ринку відновлювальних джерел енергії триває уже два роки роки, і ці гроші повинні були врегулювати заборгованість та стабілізувати ринок. 

Через підприємство "Гарантований покупець" держава викуповує енергію, яка виробляється на сонячних і вітряних електростанціях.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також