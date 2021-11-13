НБУ за тиждень викупив з ринку рекордні $858 млн

Майже весь обсяг становили кошти НЕК "Укренерго", яка розмістила єврооблігації.

Національний банк протягом 8-12 листопада викупив на міжбанківському ринку рекордний в цьому році обсяг валюти – 858,3 млн доларів.

Про це з посиланням на дані, опубліковані на сайті НБУ, пише Finclub.

Майже весь обсяг викупленої валюти становили валютні кошти державної компанії НЕК "Укренерго", яка розмістила 5-річні єврооблігації під держгарантії на 825 млн доларів та ставкою 6,875% річних. Компанія мала конвертувати отримані від кредиторів валютні кошти в гривню для розрахунків із генерацією "зеленої" енергетики.

Операцій з продажу валюти НБУ на цьому тижні не проводив.

Попередні рекордні значення купівлі валюти Нацбанком були зафіксовані 7-11 червня (375 млн доларів), 18-23 жовтня (350,1 млн доларів), 1-5 листопада (314,5 млн доларів).

З початку 2021 року НБУ вже викупив на ринку 3,602 млрд доларів, а продав – 246,6 млн доларів.

Таким чином, чиста купівля валюти становила 3,355 млрд доларів.