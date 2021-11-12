Україна обговорює з Катаром постачання скрапленого газу, - заступник голови Міненерго

Газ з Катару буде постачатися через польські LNG-термінали.

Заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що Україна веде переговори з Катаром стосовно прямого постачання скрапленого газу.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу", повідомляє "Укрінформ".

"Ми дійсно працюємо над прямим контрактами з Катаром. Це непроста історія, але ми дійсно над цим працюємо", - сказав Немчинов.

За його словами, "блакитне паливо" з Катару буде постачатися через польські LNG-термінали. Заступник міністра зауважив, що для цього ще треба збільшити пропускну спроможність для транспортування газу з Польщі.

Нагадаємо, у квітні Міністерство енергетики України та державна катарська компанія Qatar Petroleum підписали меморандум про взаєморозуміння щодо енергетичного співробітництва.