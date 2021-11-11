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Кабмін погодив залучення 300 млн євро від МБРР

Про це свідчить розпорядження Кабінету міністрів від 10 листопада №1434-р на "Урядовому порталі".

Кабмін погодив залучення 300 млн євро від МБРР
Фото: kmu.gov.ua

Уряд погодив залучення позики в 300 млн євро від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у рамках системного проекту "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Про це свідчить розпорядження Кабінету міністрів від 10 листопада №1434-р на "Урядовому порталі".

Уряд України та Міжнародний банк реконструкції і розвитку (входить до групи Світового банку) уклали кредитну угоду на суму 350 млн доларів США в рамках проєкту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення" в червні цього року.

Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій.

Крім того, Україна зможе реалізувати системні проєкти для справедливого розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.

На сайті Мінфіну повідомляється, що рішення про надання Україні кредиту було схвалено Радою директорів Світового банку 26 червня 2020 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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