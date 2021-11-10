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Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак

Власників тварин зобов'язали укласти договір обов'язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак

Кабінет міністрів затвердив перелік небезпечних порід собак в Україні. Постанова ухвалена в рамках виконання законів "Про страхування" та "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Зазначається, що власники таких порід собак зобов'язані укласти договір обов'язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

До переліку увійшли такі породи, як вівчарка, сенбернар, доберман, ротвейлер, лайка, далматин, айну (собака айнський, хоккайдо), акбаш, акіта-іну, боксер німецький, бріард, бульдог алапахський, бульдог американський, бульдог мальорський, бульмастиф, бультер'єр, вельштер'єр, метиси всіх зазначених порід та інші.

Раніше цей список налічував близько 90 порід, а тепер скоротився до 51.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала Європейську конвенцію про захист домашніх тварин у 2013 році.

У 2016 році Львівська міська рада затвердила правила поводження з тваринами, які зобов'язують усіх власників собак зареєструвати своїх вихованців, а також передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за безвідповідальне і жорстоке поводження з тваринами.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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