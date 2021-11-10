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У Києві біля посольства Білорусі пройшла акція проти спроби Лукашенка тероризувати Польщу мігрантами

" Сьогодні під ударом опинилась Польща, завтра - Україна!".

У Києві біля будівлі посольства Білорусі пройшла акція проти Олександра Лукашенка, який намагається розпалити міграційну кризу в Європейському Союзі.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Організатори акції - Національний Спротив - виступають проти спроби Лукашенка тероризувати Польщу бандами мігрантів. Вони зазначають, що на місці Польщі може опинитися і Україна.

"Лукашенко і його карликовий господар не зупиняться ні перед чим у своєму бажанні нав'язати власні правила гри. Тому їм нічого не заважає після Польщі повторити цей експеримент уже з Україною. Ми спільно маємо забути за усі незгоди між нашими народами і спільно протистояти східній лівацькій, необільшовицькій орді. Сьогодні під ударом опинилась Польща, завтра - Україна!" - йдеться в повідомленні організаторів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, білоруський режим Лукашенка з літа 2021 року займається розпалюванням нової міграційної кризи в ЄС -  свідомо приймає мігрантів з Близького Сходу та Африки до Мінська, а потім відправляє їх пішки до кордону з європейськими країнами. 

Спочатку мігрантів скеровували до кордону Литви, але тепер потік змістився в сторону Польщі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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