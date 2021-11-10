З наступного року Уряд почне погашення пенсійних боргів переселенцям, - ​Верещук

Нова керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з наступного року Уряд почне поступово виплачувати переселенцям недоотримані пенсії.

Про це вона написала у фейсбуці.

"У 2018 році було призупинено пенсійні виплати за минулі періоди переселенцям з тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Сьогодні Уряд прийняв постанову, яка розблокує процес погашення пенсійних боргів внутрішньо переміщеним особам за минулі періоди", - зазначила Верещук.

Так, за її словами, з наступного року Уряд почне поступово виплачувати недоотримані пенсії із розрахунку щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму.

"Сподіваємось повністю погасити заборгованість за два роки. Це дуже важливий крок! Це сотні тисяч пенсіонерів. Очікується, що на погашення пенсійних боргів внутрішньо переміщеним особам з державного бюджету буде витрачено понад 11,2 млрд гривень, з яких 6,2 млрд гривень – вже наступного року", - додала Верещук.

Нагадаємо, 4 листопада Верещук була призначена головою Мінреінтеграції, після того як її попередник Олексій Резніков перейшов на посаду міністра оборони. Вона також приєдналась до роботи Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Свій перший візит у якості очільниці Мінреінтеграції Верещук здійснить на Донбас. Вона зазначала, що хоче поговорити з людьми, які там живуть і які потерпають від безробіття та екологічних загроз. Врещук наголошувала, що для мешканців тих територій необхідно встановити пільги, зокрема - на оплату комунальних послуг.