До ТКГ по Донбасу приєдналась Верещук та нардеп Костін

Після призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони тимчасово виконуватиме обов’язки першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу буде народний депутат, представник у підгрупі з політичних питань Андрій Костін. Також до роботи ТКГ приєднається Ірина Верещук, яку минулого тижня було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Він зазначив, що делегація України має ще більше зосередитися на розв'язанні гуманітарних і соціальних питань.

"Офіс Президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням утримуваних осіб, забезпеченням нормальних умов роботи КПВВ на лінії дотику. Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі. Якщо російська сторона визнає Мінські домовленості, то має погодитися і з тим, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти «Мінська»", - зазначив речник президента.

Никифоров зауважив, що Російська Федерація вже давно тримає поблизу кордонів України специфічні угруповання військ, і над цим питанням працюють українські спецслужби та міжнародні партнери.

"Триває певне підсилення. Саме такі зміни й стали причиною стурбованості наших партнерів, що вилилося в публікації західних ЗМІ. Але висновки щодо конкретних цілей Росії та можливого розвитку подій на кордоні наразі робити передчасно. Головне, що в України та наших партнерів є повна й оперативна комунікація на різних рівнях, і ми готові реагувати на будь-які сценарії", - сказав речник президента.

Никифоров також наголосив, що "Нормандський формат" є безальтернативним майданчиком для проведення перемовин щодо мирного врегулювання на сході України, і відповідальність за затримку у просуванні переговорного процесу лежить на російській стороні.

"Російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в Нормандському форматі. Україна ж, Франція та Німеччина готові до контактів на рівні міністрів і лідерів найближчим часом. Ми вважаємо, що суть переговорів – отримання результату. Якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку перемовин, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати. Донбас очікує на мир, і Росія повинна зробити свій внесок у його досягнення", - додав він.

Нагадаємо, 5 листопада Зеленський вивів Резнікова зі складу української делегації у ТКГ.

Голова делегації України Леонід Кравчук наразі проходить реабілітацію в Німеччині. Поки що невідомо, чи зможе він повернутися до виконання обов'язків глави делегації до кінця року.