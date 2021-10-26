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Резніков спростував інформацію про зміну голови ТКГ

ЗМІ повідомили про можливу заміну Кравчука на Льовочкіна.

Резніков спростував інформацію про зміну голови ТКГ
Фото: предоставлено пресс-службой

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави Української делегації у ТКГ по Донбасу Олексій Резніков спростував інформацію про зміну голови ТКГ.

Раніше деякі ЗМІ написали про можливу заміну чинного глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука на колишнього голову адміністрації президента часів Віктора Януковича Сергія Льовочкіна.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних змін у складі делегації у ТКГ не було і не планується. Це чиясь бурхлива фантазія, яка не має нічого спільного з реальністю і не підкріплена жодними фактами... Рішення про зміни у складі делегації, і у "Мінську", і у "нормандській четвірці", ухвалює президент і про жодні ротації не йшлося. Зокрема, в розрізі конкретної персоналії. Тож, все це безглузді чутки", - повідомив Резніков агентству "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що наразі Леоніда Кравчука тимчасово замінює його заступник Олександр Мережко.

"Робота триває. Особливих очікувань немає, ілюзій не маємо, але це не скасовує необхідності продовжувати консультації та докладати максимум зусиль для проведення саміту "нормандської четвірки"", - сказав Резніков.

Як повідомляли, наприкінці червня першому президентові України, главу української делегації у ТКГ Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці.

За словами речника української делегації Олексія Арестовича, Кравчук наразі проходить реабілітацію в Німеччині. Однак поки що невідомо, чи зможе він повернутися до виконання обов'язків глави української делегації до кінця року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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