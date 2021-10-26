Омбудсман Денісова відвідає Саакашвілі в тюрмі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у середу, 27 жовтня, відвідає Михайла Саакашвілі, який знаходиться під вартою в пенітенціарній установі №12 грузинського міста Руставі.

Про це повідомила пресслужба Денісової.

Омбудсман планує перевірити дотримання прав, умови утримання та якість надання медичної допомоги Саакашвілі, який є громадянином України.

Експрезидента Грузії Саакашвілі було затримано в Тбілісі 1 жовтня після того, як він таємно прибув з України. Його відправили до в'язниці на підставі винесених раніше судом вироком за посадові злочини, у яких його звинуватив уряд "Грузинської мрії".

Саакашвілі вважає себе політичним ув'язненим і на знак протесту оголосив голодування з першого дня перебування у в'язниці.

Із Грузії надходять суперечливі відомості про його стан. Адвокати Сааашвілі 25 жовтня заявили, що йому потрібен реаніматолог, тоді як грузинський прем'єр Іраклі Гарібашвілі назвав колишнього президента шахраєм, який приїхав до Грузії "через свою безрозсудність і короткий розум" і тепер довго сидітиме у в'язниці.