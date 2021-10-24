Адвокат Саакашвілі заявив, що влада готується “ліквідувати” експрезидента Грузії

Чинна влада має намір ліквідувати експрезидента Грузії Михайла Саакавшілі в тюремній лікарні, куди його перевезуть з Руставської в’язниці найближчим часом.

Про це заявив адвокат колишнього президента, директор опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Ніка Гварамія, пише interfax.com.ua.

“За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі до тюремної лікарні має намір імітувати там бунт ув'язнених, який завершиться його (Саакашвілі – ред.) ліквідацією”, – заявив Гварамія.

За його словами, туди вже помістили спеціального арештанта, який “про це подбає".

Адвокат також закликав омбудсменку Грузії Ніно Ломджарію стежити за ситуацією навколо Саакашвілі.

Зі свого боку прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав цю заяву маячнею та провокацією. “Це повна маячня і провокація. Населення чудово розуміє, чому прихильники Саакашвілі хочуть посіяти до виборів у наступну суботу паніку. Цей тиждень буде напруженим, з'являться і інші брехливі заяви”, – сказав Гарібашвілі.

Зазначимо, другий тур виборів мера грузинської столиці Тбілісі відбудеться 30 жовтня.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

19 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати політика, оскільки стан здоров’я Саакашвілі погіршується.

23 жовтня стало відомо, що Саакашвілі зробили переливання крові у в'язниці, його стан наразі є стабільним.