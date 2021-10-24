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Біля університетського містечка у США сталася стрілянина, є загиблий і поранені

Обставини події з’ясовує Бюро розслідувань штата Джорджія.

У результаті стрілянини неподалік кампусу Державного університету Форт-Веллі в американському штаті Джорджія загинула одна людина.

Про це пише cnn.com.

Ще семеро осіб отримали поранення.

Обставини події з’ясовує Бюро розслідувань Джорджії.

Трагічний інцидент стався в декількох кварталах від університетського містечка, де зараз тривають вихідні зустрічі випускників.

Відомо, що загиблий не був студентом університету, а семеро поранених перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, актор Алек Болдуїн на зйомках фільму в Нью-Мехіко застрелив операторку Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соуза. Реквізитна зброя, з якої стріляв актор, була заряджена не холостими, а бойовими патронами.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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