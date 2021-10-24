Біля університетського містечка у США сталася стрілянина, є загиблий і поранені

У результаті стрілянини неподалік кампусу Державного університету Форт-Веллі в американському штаті Джорджія загинула одна людина.

Про це пише cnn.com.

Ще семеро осіб отримали поранення.

Обставини події з’ясовує Бюро розслідувань Джорджії.

The GBI is investigating a shooting incident that happened at an off campus party in Fort Valley. A total of eight people were shot. Of the eight people, one person has died.



Active scene at 603 Carver Drive in Fort Valley. We will provide updates as we get more info. pic.twitter.com/N6yGaXUOyp — GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) October 23, 2021

Трагічний інцидент стався в декількох кварталах від університетського містечка, де зараз тривають вихідні зустрічі випускників.

Відомо, що загиблий не був студентом університету, а семеро поранених перебувають у стабільному стані.

Нагадаємо, актор Алек Болдуїн на зйомках фільму в Нью-Мехіко застрелив операторку Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соуза. Реквізитна зброя, з якої стріляв актор, була заряджена не холостими, а бойовими патронами.