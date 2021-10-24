Біля університетського містечка у США сталася стрілянина, є загиблий і поранені

У результаті стрілянини неподалік кампусу Державного університету Форт-Веллі в американському штаті Джорджія загинула одна людина.
Про це пише cnn.com.
Ще семеро осіб отримали поранення.
Обставини події з’ясовує Бюро розслідувань Джорджії.
The GBI is investigating a shooting incident that happened at an off campus party in Fort Valley. A total of eight people were shot. Of the eight people, one person has died.— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) October 23, 2021
Active scene at 603 Carver Drive in Fort Valley. We will provide updates as we get more info. pic.twitter.com/N6yGaXUOyp
Трагічний інцидент стався в декількох кварталах від університетського містечка, де зараз тривають вихідні зустрічі випускників.
Відомо, що загиблий не був студентом університету, а семеро поранених перебувають у стабільному стані.
Нагадаємо, актор Алек Болдуїн на зйомках фільму в Нью-Мехіко застрелив операторку Галину Хатчінс і поранив режисера Джоела Соуза. Реквізитна зброя, з якої стріляв актор, була заряджена не холостими, а бойовими патронами.