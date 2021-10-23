Facebook судитиметься з українцем, якого підозрюють у крадіжці даних 178 млн користувачів

Компанія стверджує, що чоловік збирав дані користувачів, зокрема їхні номери телефонів, у період з 2018 по 2019 рік.

Американська компанія Facebook подає в суд на українського хакера Олександра Солонченка. Його підозрюють у викраденні та продажі інформації про 178 мільйонів користувачів соцмережі. Прое повідомляє Businessinsider.

Компанія стверджує, що чоловік порушив умови використання платформи, які забороняють її користувачам робити що-небудь незаконне з її даними, збирати дані за допомогою автоматизованих систем.

Компанія у позовній заяві стверджує, що Солонченко зібрав дані користувачів, зокрема їхні номери телефонів, приблизно у 178 мільйонів користувачів Facebook у період з 2018 по 2019 рік.

Після цього зібрані дані були розміщені на Raid Forums - веб-сайті, де користувачі купують і продають витоки та вкрадені бази даних. На скріншоті з сайту, наданого Facebook, обліковий запис, який нібито належить Солонченку, пропонував продати зібрані дані.

Facebook просить суд провести слухання за участі присяжних, заборонити Солонченку використовувати його продукти або продавати будь-які дані, отримані від нього.

Нагадаємо, напередодні Facebook погодилася сплатити понад 14 мільйонів доларів штрафу через порушення правил приймання на роботу іноземців.