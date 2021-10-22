Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
ГоловнаСвіт

Хакери зламали соцмережу Трампа ще до її офіційного запуску

Вони створили фальшиві акаунти для Трампа та його колишнього радника Беннона та опублікували фото свині, яка випорожняється.

Хакери зламали соцмережу Трампа ще до її офіційного запуску
Фото: EPA/UPG

Хакери зламали майбутню соціальну мережу колишнього президента США Дональд Трамп Truth Social через кілька годин після анонсу її запуску.

Як повідомляє Вusinessinsider, хакери, які заявляють про приналежність до групи Anonymous, створили фальшиві акаунти для Трампа та його колишнього радника Стівена Беннона та опублікували фото свині, яка випорожняється.

The New York Times пише, що також були створені фейкові акаунти конспіролога Рона Воткінса та генерального директора Twitter Джека Дорсі.

Скріншоти зламаних сторінок опубліковані в Twitter.

Хакери повідомили The Times, що злом був частиною їхньої "війни в Інтернеті проти ненависті".

Раніше експрезидент США Дональд Трамп оголосив про створення медіагрупи Trump Media & Technology Group, яка буде займатися створенням нової соціальної мережі під назвою Truth Social.

Колишній президент США заявив, що його медіагрупа дасть голос усім, а сам він буде боротися з компаніями Big Tech.

Нагадаємо, що акаунти Трампа у популярних соціальних мережах заблокували після того, як його прихильники напали на Капітолій.

9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію. У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та в "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".

У травні команда Трампа спробувала створити йому аналог Twitter на його офіційному сайті www.DonaldJTrump.com, проте він пропрацював недовго. У червні повідомлялось, що команда Трампа запускає клон Twitter під назвою Gettr.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також