Вони створили фальшиві акаунти для Трампа та його колишнього радника Беннона та опублікували фото свині, яка випорожняється.

Хакери зламали майбутню соціальну мережу колишнього президента США Дональд Трамп Truth Social через кілька годин після анонсу її запуску.

Як повідомляє Вusinessinsider, хакери, які заявляють про приналежність до групи Anonymous, створили фальшиві акаунти для Трампа та його колишнього радника Стівена Беннона та опублікували фото свині, яка випорожняється.

The New York Times пише, що також були створені фейкові акаунти конспіролога Рона Воткінса та генерального директора Twitter Джека Дорсі.

Скріншоти зламаних сторінок опубліковані в Twitter.

Хакери повідомили The Times, що злом був частиною їхньої "війни в Інтернеті проти ненависті".

Раніше експрезидент США Дональд Трамп оголосив про створення медіагрупи Trump Media & Technology Group, яка буде займатися створенням нової соціальної мережі під назвою Truth Social.

Колишній президент США заявив, що його медіагрупа дасть голос усім, а сам він буде боротися з компаніями Big Tech.

Нагадаємо, що акаунти Трампа у популярних соціальних мережах заблокували після того, як його прихильники напали на Капітолій.

9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію. У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та в "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими".

У травні команда Трампа спробувала створити йому аналог Twitter на його офіційному сайті www.DonaldJTrump.com, проте він пропрацював недовго. У червні повідомлялось, що команда Трампа запускає клон Twitter під назвою Gettr.